Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал победу над «Пермскими медведями»

Южноуральская команда сумела остановить одного из лидеров чемпионата — 27:25

В чемпионате гандбольной российской Суперлиги южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль» одержал неожиданную победу над одним из лидеров «Пермскими медведями». На своей площадке наша команда выиграла со счетом 27:25, упрочив свои позиции в борьбе за сохранение места в Суперлиге, сообщает ГК «Динамо-Сунгуль».

Результат поединка с «Пермскими медведями» удивителен еще и потому, что гости здорово проводят финишный отрезок чемпионата. Одержав серию побед, пермский клуб вышел на третье место в турнирной таблице.

Находят свою игру и южноуральцы. По крайней мере, подопечные Виктора Мягкова стали регулярно набирать очки: сыграли вничью с уфимским «Акбузатом» и астраханским «Динамо», одержали победу над волгоградским «Каустиком», с минимальным счетом уступили «Донским казакам» и саратовскому СГАУ.

Вот и на этот раз южноуральцы здорово провели поединок против одного из лидеров чемпионата. На домашней площадке «Динамо-Сунгуль» с первых минут завладел преимуществом и контролировал ход игры до финального свистка, хотя гости и не давали соперникам значительно увеличить отрыв в счете. В итоге — 27:25.

В составе южноуральцев самыми результативными игроками встречи стали Артем Свинин (6 голов), Павел Демаков и Алексей Павельев (по 5). На предварительном этапе чемпионата южноуральцы сыграли 21 матч, набрав 10 очков. Наша команда расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы и потеряла шансы на попадание в восьмерку сильнейших коллективов, которые на втором этапе поведут борьбу за медали. Впереди у «Динамо-Сунгуля» заключительный матч — 23 марта дома против «Виктора» из Ставрополя.