Гандбольное «Динамо» вылетело из розыгрыша Суперлиги

Челябинская команда проиграла «Сунгулю» и потеряла шансы на сохранение прописки в элите

В высшем дивизионе российского гандбола — Суперлиге — стало на одну команду меньше. Челябинское «Динамо» лишилось места в элите. Это случилось после поражения в очном матче от другой южноуральской команды — «Сунгуля». Встреча соперников прошла в четверг, 27 мая, в Снежинске.



Обе южноуральские команды боролись за выживание в группе с 9-го по 13-е места чемпионата России. За несколько туров до конца снежинцы опережали челябинцев лишь на два балла, у «Сунгуля» в активе было 17 очков, у «Динамо» — 15. Сам матч также получился напряженным. Первый тайм закончился преимуществом «Сунгуля» в один мяч, 13:12. Во втором отрезке челябинцы несколько раз выходили вперед, ведя 24:21 и 25:23, но удержать преимущество не смогли. Как итог — встреча закончилась победой снежинцев с минимальным счетом 29:28.

Таким образом, после победы над «Динамо» «Сунгуль» гарантировал себе место в Суперлиге на следующий сезон. Челябинцы же остались на четвертой строчке в группе с 9-го по 13-е места и при любых раскладах не смогут подняться выше.





Добавим, «Динамо» в этом сезоне осталось провести один матч: 6 июня челябинцы сыграют с «Каустиком» из Волгограда, который также находится в зоне вылета. «Сунгулю» предстоит еще два матча — 1 июня против «Каустика» и 6 июня против «Акбузата» из Уфы.