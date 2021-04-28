Гандбольное «Динамо» переиграло «Сунгуль» в очном противостоянии южноуральских команд

Встреча закончилась победой «бело-голубых», 27:21

Два южноуральских гандбольных клуба — челябинское «Динамо» и снежинский «Сунгуль» — продолжают борьбу за сохранение прописки в Суперлиге Париматч. Во вторник, 27 апреля, между представителями Челябинской области прошел очный матч. Игра, проходившая в УСК «Сунгуль», завершилась победой «Динамо», 27:21.



Челябинская команда, которая была номинальным хозяином площадки, с самого начала игры захватила преимущество. В первые десять минут трижды отличился Виктор Долинин, еще один мяч в ворота «Сунгуля» забросил Андрей Коркин. На четыре гола «динамовцев» снежинцы ответили двумя точными бросками от Сергея Киселева и Павла Демакова. После этого обе команды отличились еще по два раза. К середине первого тайма счет был 6:4 в пользу «Динамо». Однако затем «Сунгуль» смог перевернуть ход игры. Вторую половину отрезка активнее начали снежинцы, за 15 минут оформившие в ворота челябинцев девять мячей. «Динамо» ответило четырьмя голами. Как итог — к перерыву счет был 13:10 в пользу «Сунгуля».

Во втором тайме «Динамо» смогло вновь забрать преимущество себе. За первые 15 минут челябинцы забросили в ворота «Сунгуля» девять мячей, на что снежинцы ответили лишь тремя голами. Самым результативным игроком «бело-голубых» за этот отрезок стал Евгений Дземин, чьи броски достигали цели четыре раза подряд. Во вторые 15 минут тайма «Динамо» оформило в ворота «Сунгуля» еще восемь мячей, на что снежинцы ответили пятью точными бросками. Тайм закончился со счетом 17:8 в пользу челябинцев, сама игра также осталась за «бело-голубыми», 27:21.

Отметим, эта победа стала для «Динамо» восьмой подряд. Она же позволила челябинцам подняться с последней строчки в группе за выживание. Сейчас «бело-голубые» занимают четвертое место. «Сунгуль», в свою очередь, находится на третьей позиции, а команды друг от друга отделяет два очка. Добавим, свои следующие матч южноуральские команды проведут в один день, 2 мая. «Динамо» примет волгоградский «Каустик», «Сунгуль» сыграет с уфимским «Акбузатом». Оба матча состоятся в Снежинске.