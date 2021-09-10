Гандболисты южноуральского клуба «Динамо-Сунгуль» потерпели третье поражение в чемпионате страны

В стартовых поединках нашей команде противостояли фавориты турнира

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль», представляющий Челябинскую область, потерпел третье поражение подряд в стартовавшем чемпионате российской суперлиги. Накануне подопечные Виктора Мягкова потерпели поражение от многократных чемпионов страны «Чеховских медведей» из Подмосковья — 20:39.

На старте турнира южноуральскому коллективу не повезло: обновленная команда вынуждена была играть против одних из фаворитов суперлиги. Сначала «Динамо-Сунгуль» сыграл в Москве с серебряным призером чемпионата-2021 столичным ЦСКА, а затем в Снежинске постарался дать бой действующим чемпионам — «Чеховским медведям». В обоих случаях наша команда предсказуемо уступила.

Сегодня в Подмосковье состоялся ответный поединок. И вновь превосходящий в классе соперник уверенно победил. На сей раз «Чеховские медведи» выиграли еще более убедительно — 39:20. В составе «Динамо-Сунгуля» по три забитых мяча на свой счет записали Павел Демаков, Сергей Киселев, Артем Раев и Алексей Павельев.

Следующий матч южноуральский клуб проведет 15 сентября в Снежинске с волгоградским «Каустиком».