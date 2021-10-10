Гандболисты южноуральского клуба «Динамо-Сунгуль» одержали первую победу в российской суперлиге

На своей площадке наша команда обыграла краснодарский СКИФ — 30:27

В стартовавшем чемпионате страны гандбольной Суперлиги клуб «Динамо-Сунгуль» одержал первую победу. В Снежинске южноуральская команда победила у краснодарского СКИФа (30:27) и поднялась с последней строчки в турнирной таблице.

В первых матчах нового чемпионата южноуральскому клубу не повезло с жеребьевкой — пришлось играть с одними из фаворитов турнира. Так, «Динамо-Сунгуль» дважды уступил действующим чемпионам — «Чеховским медведям», московскому ЦСКА и волгоградскому «Каустику».

Непросто для подопечных Виктора Мягкова сложился и домашний поединок с краснодарским СКИФом. В первом тайме шла равная и упорная борьба за инициативу, завершившаяся ничьей (13:13). А во втором отрезке игры «Динамо-Сунгуль» удалось добавить в движении, активней действовать в нападении. Как результат — сложная победа со счетом 30:27.

Самыми результативными в составе южноуральского клуба стали Павел Демаков (6 голов), Артем Свинин (5), Виктор Долинин и Никита Арефин (по — 4).

Таким образом, «Динамо-Сунгуль» покинул последнюю, 12-ю строчку, в турнирной таблице, переместившись на одну позицию вверх. Следующий матч, наша команда проведет 14 октября в Санкт-Петербурге с местным «Университетом Лесгафта-Нева».