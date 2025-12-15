Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» поднялись в топ-5 команд Суперлиги

Южноуральцы на своей площадке одержали победу над краснодарским СКИФом — 24:22

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал важнейшую победу в чемпионате Суперлиги, взяв верх над соседом по турнирной таблице краснодарским СКИФом — 24:22. Одним из героев матча стал голкипер хозяев площадки Владислав Мартыненко, здорово сыграла южноуральская команда и в обороне. «Динамо-Сунгуль» впервые в сезоне вошел в топ-5 команд Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К очному противостоянию соперники подошли с равными показателями: 13 очков после 12 матчей, они делили 5-6-е места в чемпионате. Поэтому и матч имел большое значение для обеих команд — победа открывала путь в погоню за лидерами, тогда как поражение отбрасывало проигравшего в борьбу за сохранение места в верхней части турнирной сетки.

Начали матч хозяева площадки неудачно — не забили в двух своих атаках, пропустили две в ответ. И это при том, что дважды спас команду классными сэйвами голкипер «Динамо-Сунгуля» Владислав Мартыненко. Кстати говоря, он в последних матчах творит чудеса и показывает игру экстра-класса.

Возможно, игра вратаря придала южноуральцам уверенности в себе. Павел Аркатов забил слева, Кирилл Глебов — с позиции полусреднего, а Павел Демаков с пенальти — и счет уже 3:2 в нашу пользу. В защите в течение трех минут трижды (!) заблокировал броски соперника Александр Коваленко.

Теперь уже у кубанцев возникли проблемы с завершением позиционных атак. А если не получается вскрыть оборонительные редуты, значит нужно пробовать другие варианты. Возможно, так подумал лидер гостей Иман Джамали, и начал «поливать» с дальней дистанции. Благо, с броском у него все в полном порядке. Он помог СКИФу не дать соперникам уйти в отрыв — 6:5 к середине первого тайма.

С минимальным перевесом в счете (11:10) команды начали вторую половину поединка. Ее гандболисты «Динамо-Сунгуля» провели тактически грамотно и образцово. Они создали себе комфортный задел и вели долгое время с преимуществом в 2-3 мяча. За 10 минут до финальной сирены они даже сделали «+4». Максимум чего смогли добиться кубанцы — это сократить отставание до двух результативных атак. В итоге 24:22 — пусть и непростая, но логичная и уверенная победа южноуральской команды.

Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 15 декабря. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — СКИФ (Краснодар) — 24:22 (11:10).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (8), Дудик (5), Кунгуров (3), П. Аркатов (2), Коваленко (2), Харитонов (1), Кривич (1), Глебов (1), Павельев (1), Булкин, Резник, Раев; Мартыненко (17/37 — 45%), Холодов (0/1 — 0%).

СКИФ: Джамали (12), Шалабанов (4), Дашко (3), Иванников (1), Гунин (1), Осадчий (1), Пасенов, Долинин, Жук, Головня, Чан Суан Вьет, Калашников.

В этом году гандболистам «Динамо-Сунгуля» предстоит сыграть еще два матча. В чемпионате Суперлиги наши парни сыграют 21 декабря в Москве с ЦСКА, а 26 декабря в Снежинске проведут матч 1/8 финала Кубка России с «Пермскими медведями».

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).