Гандболисты «Динамо-Сунгуля» выбыли из борьбы за медали Суперлиги

Южноуральская команда по итогам двух матчей уступила «Чеховским медведям»

В гандбольной Суперлиге приятный сюрприз преподнес клуб «Динамо-Сунгуль», который едва не сотворил сенсацию в четвертьфинале плей-офф. Южноуральская команда по итогам двух матчей уступила один гол самому титулованному клубу страны — «Чеховским медведям». После домашней победы (28:26) «Динамо-Сунгуль» проиграл в гостях подмосковному клубу (28:31) и выбыл из борьбы за медали чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне наша команда сотворила сенсацию, выиграв у подмосковного клуба на домашней площадке с разницей в 2 мяча. А это означало, что в ответном поединке «Динамо-Сунгуль» устраивало поражение с минимальным разрывом в счете. В таком случае южноуральцы могли впервые в своей истории выбить уже на стадии четвертьфинала самый титулованный клуб страны.

Однако в повторном матче «медведи» подтвердили статус фаворита, хотя интрига держалась до последних секунд. За полторы минуты до финальной сирены гости сократили отставание до трех мячей, но точный бросок Дмитрия Кандыбина и голевая передача Дмитрия Калугина восстановили разницу. Призрачный шанс на серию пенальти у наших ребят исчез за полминуты до конца. В итоге подмосковный клуб сумел добиться желаемого для себя результата, выиграв с разницей в 3 мяча — 31:28.

Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Ответный матч

25 апреля. «Чеховские медведи» (Московская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 31:28 (13:10).

«Чеховские медведи»: Аксюков (6), Корнев (5), А. Котов (5), К. Котов (5), Фурцев (3), Новик (2), Афонин (2), Кандыбин (2), Морозов (1), Минеев, Шельменко, Павленко, Гредасов; Павленко (12/39 — 30%), Грушко (0/1 — 0%).

«Динамо-Сунгуль»: П. Аркатов (8), Калугин (5), Коваленко (5), Дудик (3), Харитонов (2), Булкин (2), Глебов (1), Кривич (1), Демаков (1), Павельев, Раев, Меркулов, Кунгуров; Мартыненко (5/29 — 17%), Холодов (3/10 — 30%).

Первый матч: 26:28.

Таким образом, «Динамо-Сунгуль» выбыл из борьбы за медали Суперлиги на стадии четвертьфинала. Однако сезон для южноуральцев не завершен. Нашей команде еще предстоит сразиться в турнире за 5—8‑е места. Первый соперник — «МССУОР № 2 — Академия», игра со столичным клубом состоится 1 мая в Москве, ответный поединок в Снежинске пройдет 8 мая.

Фото: пресс-служба ГК «Чеховские медведи» (Московская область)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)