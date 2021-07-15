Гандболисты «Динамо» отправили игрока в аренду в ЦСКА

Один из лидеров челябинского клуба Андрей Коркин следующий сезон проведет в столичной команде

Игрок гандбольного клуба «Динамо» (Челябинск) Андрей Коркин в сезоне-2021/2022 будет выступать на правах аренды в московском ЦСКА. Еще один игрок южноуральской команды Евгений Дзёмин вызван в национальную сборную страны на тренировочный сбор в Сочи, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Гандболисты «Динамо» вышли из отпуска 12 июля для подготовки к новому сезону. Руководству клуба удалось сохранить костяк команды, и сейчас идут переговоры с ведущими игроками на предмет заключения новых контрактов. Впрочем, без потерь не обошлось. Накануне стало известно, что Андрей Коркин продолжит карьеру на правах аренды в московском ЦСКА, ставшем серебряным призером чемпионата российской суперлиги сезона-2020/2021.

Пропустит первый учебно-тренировочный сбор с командой и Евгений Дзёмин. Он приглашен на сборы национальной сборной страны в Сочи.

Напомним, что в минувшем сезоне ГК «Динамо» (Челябинск) занял итоговое 12-е место в чемпионате России, но сумел сохранить за собой прописку в суперлиге. В новом чемпионате команда будет выступать в недавно сданном в эксплуатацию спорткомплексе «Динамо».