Новобранец южноуральского гандбольного клуба «Динамо‑Сунгуль» Александр Коваленко вызван в национальную сборную России. 22-летний игрок проведет учебно-тренировочные сборы в главной команде страны с 20 по 30 июля, сообщает пресс-служба ГК «Динамо‑Сунгуль».
Теперь уже экс-игрок питерского клуба «Университет Лесгафта — Нева» ранее проходил сборы в составе национальной команды. Однако впервые вызван в сборную в качестве игрока южноуральского клуба.
«Мне поступило предложение от руководства „Динамо-Сунгуля“. Сложно было принять решение, так как с рождения жил и становился как спортсмен в Санкт-Петербурге. Но, взвесив все „за“ и „против“, принял предложение. Хочу приносить пользу новому коллективу и получать больше игровой практики», — отметил Александр Коваленко в интервью пресс-службе южноуральского клуба.
Напомним, что в июне было объявлено о назначении на должность нового гендиректора ГК «Динамо-Сунгуль» Андрея Косачева. Спортивным директором стал воспитанник снежинской школы гандбола Вячеслав Нелюбин. Новое руководство за короткий промежуток времени объявило о заключении контрактов с рядом игроков. Так, команду пополнили Максим Мочалов (вратарь), Александр Савелов (правый крайний), Павел Кунгуров (разыгрывающий).
В минувшем сезоне на чемпионате российской суперлиги ГК «Динамо-Сунгуль» занял 11-е место. В стыковых матчах за право остаться в элите южноуральский коллектив уверенно обыграл в двух матчах «ВГТУ-Воронеж».
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