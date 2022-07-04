Гандболист «Динамо‑Сунгуль» вызван в мужскую сборную России

Новобранец южноуральского клуба Александр Коваленко получил вызов на учебно-тренировочные сборы

«Мне поступило предложение от руководства „Динамо-Сунгуля“. Сложно было принять решение, так как с рождения жил и становился как спортсмен в Санкт-Петербурге. Но, взвесив все „за“ и „против“, принял предложение. Хочу приносить пользу новому коллективу и получать больше игровой практики»,

— отметил Александр Коваленко в интервью пресс-службе южноуральского клуба.