Футбольный судья украл победу у «Челябинска» в матче с «Уфой» в Первой лиге

Он не засчитал «чистый» форварда южноуральцев, а на 90‑й минуте не поставил 100‑процентный пенальти в ворота хозяев поля

Скандалом завершился матч 11-го тура в Первой лиге между футбольными клубами «Уфа» и «Челябинск». На 90-й минуте игры хозяева поля нарушили правила в своей штрафной, сфолив на защитнике Александре Жирове. Судья обязан был назначить пенальти, однако по непонятным причинам не стал этого делать. Ранее в спорной ситуации он также не засчитал гол челябинцев, хотя Вильфрид Эза не находился в офсайде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Футболисты «Челябинска» прибыли в Уфу в хорошем расположении духа. Яркая домашняя победа над «Родиной» должна была прибавить им эмоций и уверенности в себе. Тем более что подопечные Романа Пилипчука не проигрывали в шести матчах кряду, да еще и взлетели аж на четвертую строчку в турнирной таблице, а еще уже в шести матчах.

Наставник челябинского клуба при выборе стартового состава не удивил. С первых минут на поле вышли знакомые все лица, а игровая схема приобрела привычные 3-4-3. Команда начала игру в три центральных защитника (Александр Жиров, Хетаг Кочиев и Булат Гатин), всю бровку должны были закрывать Ян Гудков и Гаррик Левин. В центре полузащиты расположились Константин Кертанов и Денис Самойлов. Ну а в группе атаки по краям заняли места Бабе Н’Диайе и Рамазан Гаджимурадов, а на острие атаки Вильфрид Эза.



Первый острейший голевой момент случился на 8-й минуте. Футболисты «Челябинска» провели хорошую позиционную атаку, в которой на правом фланге оказался на хорошей позиции Рамазан Гаджимурадов. Вингер южноуральцев обманул защитника, сблизился с воротами и с острого угла нанес удар по воротам. Мяч, как показалось, летел в створ, но преградил ему путь в сетку ворот… Вильфрид Эза.

Да-да, форвард челябинского клуба оказал команде «медвежью услугу», задев мяч, — тот от его ноги угодил в штангу и отскочил в поле. Пару минут спустя тот же Гаджимурадов делал потенциально опасный навес в штрафную, но мяч адресата не нашел, а опытнейший Александр Беленов на линии ворот был надежен.

Что касается уфимцев, то они на первых порах действовали робко, а ближе к середине тайма стали все чаще появляться в штрафной соперника. А еще едва не наказали челябинцев за вальяжную игру в обороне. Розыгрыш мяча на своей половине поля в двух случаях едва не привел к печальным последствиям. К счастью, Илья Тусеев «подчистил» ошибки партнеров по команде, а еще высказал им свое недовольство.

Челябинцы в первом тайме действовали чуть лучше. У них было больше хороших подходов к штрафной соперника. Запомнились и два эпизода с участием лучшего игрока прошлого тура Гаррика Левина. Он дважды «заряжал» свою левую «пушку», но оба раза его удары блокировали защитники уфимцев. У тех выделялся активностью на острие атаки Мигран Агеян.

В дебюте второго тайма долгожданный гол состоялся! После розыгрыша стандарта замкнул прострел с левого фланга Вильфрид Эза. Увы, но боковой рефери взятие ворот отменил. Спорное решение, если учесть, что ивуариец был в правильном положении, а в офсайде находился Александр Носов.

Пару минут спустя Носов зряче крутил мяч в дальнюю девятку — Александр Беленов в тигрином прыжке отразил удар. Но и он точно ничего бы не смог сделать, попади мячом в ворота Рамазан Гаджимурадов в следующей атаке. После фланговой передачи от Яна Гудкова он с лета бил в ближний угол, чуть-чуть не повезло.

К 60-й минуте преимущество «Челябинска» стало уже подавляющим. Хозяева поля с трудом сдерживали атаки соперника. Главный тренер уфимцев Омари Тетрадзе (помните такого экс-защитника сборной России?) вынужден был вносить корректировки в состав. Он сделал двойную замену, бросив в бой легионеров — хорвата Филиппа Мрзляка и нигерийца Уильямса Чимези.

Пожалуй, эти замены все же сыграли свою роль. Уфимцы хоть немного, но отодвинули игру от своих ворот. Но не настолько, чтобы чувствовать себя спокойно. Южноуральцы продолжали диктовать свои условия, проводить хорошие позиционные атаки.

Правда, они уже не были такими острыми. Самый верный шанс вырвать победу у подопечных Романа Пилипчука случился на 82-й минуте. Вышедшего на замену Матвея Урванцева защитники остановили не по правилам на линии штрафной. Увы, обвести «стенку» Рамазану Гаджимурадову не удалось.

Ну а в самой концовке случился тот самый эпизод, когда в штрафной хозяев срубили защитника челябинцев Александра Жирова. И без видеоповтора было видно, как Уильямс Чимези наступил на ногу сопернику. Стопроцентный пенальти! Однако главный судья матча Андрей Прокопов почему-то на «точку» не поставил. Так, наша команда потеряла два очка в матче, который должна была завершать в свою пользу.

Футбол. Первая лига. Сезон-2025/2026. 12-й тур.

28 сентября. ФК «Уфа» — ФК «Челябинск» — 0:0.

ФК «Челябинск» разошелся миром с уфимской командой и поменялся местами в турнирной таблице с волгоградским «Ротором». В следующем туре южноуральцы сыграют дома 6 октября с красноярским «Енисеем».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).