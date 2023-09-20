Футбольный матч мужских российских команд впервые рассудила женщина-арбитр

Главным судьей игры «Балтика» — «Крылья Советов» стала Вера Опейкина из Челябинска

В российском футболе вчера, 19 сентября, произошло знаменательное событие. Матч Кубка России между мужскими командами впервые в качестве главного судьи отработала женщина-арбитр. Поединок «Балтика» (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара) обслужила судейская бригада во главе с челябинкой Верой Опейкиной. Специалисты и эксперты дали высокую оценку ее работе на матче, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вера Опейкина уже известный и достаточно опытный в России футбольный арбитр. Она обслуживает матчи женских команд около 14 лет, с 20-летнего возраста. Причем имеет лицензию арбитра ФИФА, которая дает право работать на матчах международного уровня. В 2020 году челябинка, например, отсудила матч отборочного турнира к женскому чемпионату Европы между Францией и Македонией.

Накануне Российский футбольный союз принял решение доверить челябинке судейство мужских команд, назначив ее главным арбитром матча Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов». Это решение вызвало неоднозначную реакцию у экспертов, болельщиков и тренеров. Так, бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин выступил с резким заявлением, которое растиражировали федеральные СМИ.

«Назначение Опейкиной на матч Кубка России у меня вызывает недоумение. Я ничего не имею против женского судейства. Мы видим, что на мужском чемпионате Европы судят женщины. Но для российского футбола это странно, потому что Вера Опейкина в этом году не отсудила ни одного матча Первой лиги, ни одной игры золотого дивизиона Второй лиги. И тут она получает назначение на команды РПЛ», — отметил Сергей Лапочкин.

Поединок женщина-арбитр отсудила качественно, без грубых ошибок. Получила при этом высокие оценки за работу от инспектора матча. Хотя некоторые болельщики остались недовольны назначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» на последних минутах встречи.

Доверят ли челябинке обслуживать матчи мужской РПЛ в ближайшем будущем, пока неизвестно. У Веры Опейкиной впереди еще одна ответственная игра. Ей предстоит судить матч женской Лиги наций УЕФА между Арменией и Казахстаном в Ереване 26 сентября. Вместе с ней на игре будут работать Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова. Это первое за последние полтора года назначение российской бригады судей на матч под эгидой УЕФА.