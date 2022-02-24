Сегодня, 24 февраля, миасское «Торпедо» провел последний контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Крымске. Южноуральский клуб обыграл команду «Биолог» из Новокубанска — 2:1, выступающего в группе 1 первенства ФНЛ-2, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» Миасс.
10 февраля футболисты «Торпедо» Миасс отправились в Крымск, где в спортивном комплексе «Гигант» проводят тренировочные сборы. В первой игре на сборах «Торпедо» Миасс проиграл «Кубань Холдингу» со счетом 1:2. На следующий день южноуральцы крупно переиграли команду «Океан» (Керчь) — 5:1.
18 февраля наша команда сыграла вничью 1:1 с молодежным составом ФК «Нижний Новгород». Спустя три дня торпедовцы уступили «Авангарду» (Курск) со счетом 1:3. В последнем матче против команды «Биолог» (Новокубанск) южноуральские игроки одержали победу — 2:1.
Также руководство футбольного клуба «Торпедо» объявило о подписании контракта с перспективным игроком молодежной сборной России и ФК «Ростов» Никитой Колотиевским.
Напомним, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Торпедо» Миасс занимает 10-е место в таблице, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 20 очков. Второй круг чемпионата стартует 10 апреля: на домашнем стадионе торпедовцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.
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