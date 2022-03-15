Футболисты «Торпедо» (Миасс) отправились в Сочи, где в спорткомплексе «Лоо-Арена» продолжают подготовку к старту второго круга в чемпионате ФНЛ. На сборах южноуральцы сыграют три контрольных матча, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).
Южноуральская команда проведет три контрольных матча. 17 марта «Торпедо» сыграет против пермского «Амкара», 19 марта соперником будет молодежный состав ФК «Факел» из Воронежа. Завершат сбор 23 марта, соперник пока неизвестен.
По итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Торпедо» (Миасс) занимает 10-е место в таблице, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 20 очков. Второй круг чемпионата стартует 10 апреля: на домашнем стадионе торпедовцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.
Напомним, что руководство футбольного клуба «Торпедо» объявило о подписании контрактов с пятью новичками и с перспективным игроком молодежной сборной России и ФК «Ростов» Никитой Колотиевским.
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