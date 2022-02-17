Футбольный клуб «Торпедо» сыграет три контрольных матча на сборах в Крымске

Южноуральцы продолжают подготовку к старту второго круга в чемпионате ФНЛ

Футболисты «Торпедо» Миасс в Крымске продолжают подготовку к старту второго круга в чемпионате ФНЛ. На 18 февраля была намечена встреча с ФК «Красава», но матч отменили, и вместо него южноуральцы сыграют три матча с другими командами, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» Миасс.



10 февраля футболисты «Торпедо» Миасс отправились в Крымск, где в спортивном комплексе «Гигант» проводят тренировочные сборы. В первой игре на сборах «Торпедо» Миасс проиграл «Кубань Холдингу» со счетом 1:2. На следующий день южноуральцы крупно переиграли команду «Океан» (Керчь) — 5:1. Также «Торпедо» представило первого новичка в 2022 году Ивана Овсянникова. Полузащитник раньше выступал за молодежку ФК «Тамбов».



Планировалось, что 18 февраля наша команда сыграет с ФК «Красава», но в этот день проведут матч против молодежного состава ФК «Нижний Новгород». Спустя три дня торпедовцы сыграют с командой «Авангард» (Курск). Завершат сбор 24 февраля матчем против команды «Биолог» (Новокубанск).



Напомним, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Торпедо» Миасс занимает 10-е место в таблице, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 20 очков. Второй круг чемпионата стартует 10 апреля: на домашнем стадионе торпедовцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.

