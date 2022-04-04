В Миассе на стадионе «Труд» прошли матчи за третье место и финал Кубка Владимира Хитрина. В нем приняли участие «Торпедо» (Миасс), «Металлург» из Аши, «Шахтер» (Коркино) и второй состав «Торпедо» (Миасс). В матче за первое место основной состав «Торпедо» обыграл «Шахтер» — 5:0, сообщает пресс-служба миасского клуба.
Несмотря на сложные погодные условия, финальные встречи Кубка Владимира Хитрина состоялись. В матче за третье место на снежное поле вышли команды «Торпедо-2» (Миасс) и «Металлург» (Аша). В этой игре победу одержали «металлурги», которые смогли после пропущенного мяча забить четыре безответных гола. Итоговый счет 4:1 — победа «Металлурга» из Аши. Лучшими игроками были признаны Павел Бабкин в составе «Металлурга» и Олег Долгалев в составе «Торпедо-2».
В финальной игре основной состав «Торпедо» (Миасс) сыграл против «Шахтера» из Коркино. В первой половине матча «черно-белые» владели инициативой и забили три мяча. Отличились Валерий Мазур, Алексей Емельянов и Денис Замятин. Во втором тайме характер игры изменился, соперник забрал инициативу, однако итоговый счет стал только крупнее. Анатолий Семенов и вновь Валерий Мазур довели цифры на табло до крупных — 5:0. Лучшими игроками стали Евгений Лопатько из «Торпедо», а в составе «Шахтера» Илья Гринюк.
Напомним, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Торпедо» (Миасс) занимает 10-е место в таблице, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков. Второй круг чемпионата стартует для южноуральцев 10 апреля. На домашнем стадионе торпедовцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.
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