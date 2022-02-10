10 февраля футболисты «Торпедо» Миасс отправились в Крымск, где в спортивном комплексе «Гигант» проведут учебно-тренировочный сбор. В ходе него южноуральцы сыграют четыре контрольных матча, в том числе с известным клубом ФК «Красава», сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» Миасс.
Первая игра состоится 12 февраля против команды «Кубань Холдинг» из ФНЛ-2 группа 1. На следующий день, 13 февраля, запланирован матч с представителем крымского футбола «Океан» (Керчь). На 18 февраля намечена встреча с известным клубом российского футбола, представителем группы 2 ФК «Красава». Также торпедовцы проведут матч против команды «Авангард» (Курск).
В межсезонье миасскую команду покинул ряд игроков. Вратарь Глеб Ефимов, нападающий Эдгар Сарвартдинов и полузащитник Денис Лямзин по соглашению сторон покинули состав футбольного клуба «Торпедо».
Отметим, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Торпедо» Миасс занимает 10-е место в таблице, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 20 очков. Второй круг чемпионата стартует 10 апреля: на домашнем стадионе наша команда сразится с «Динамо» из Барнаула.
Напомним, что футбольный клуб «Торпедо» Миасс выиграл традиционный зимний турнир «Кубок Шафигулина». По итогу турнира торпедовцы одержали победу над ФК «Челябинск-М» и сборной Челябинской области.
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