Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса вничью завершил матч в Барнауле

Южноуральская команда поделила очки с «Динамо»

Сегодня, 14 сентября, футболисты миасского «Торпедо» сыграли очередной матч во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. В Барнауле южноуральский клуб вничью сыграл в Барнауле с местным «Динамо» — 0:0.

Накануне ряды миасского «Торпедо» пополнил форвард из ФК «Челябинск» Кирилл Павлов. Однако это не помогло команде в атаке. На протяжении большей части матча на поле шла равная игра, без обилия голевых моментов.

Лишь в заключительные 10 минут игры усилиями хозяев поля прошли в острой борьбе — ближе к успеху были футболисты «Динамо». Тем не менее, «торпедовцы» сумели удержать ничейный счет и заработать 1 очко.

Отметим, что барнаульская команда продолжает подготовку к групповому этапу Кубка России — 22 сентября «Динамо» сыграет с соперников из премьер-лиги чемпионата — ФК «Нижний Новгород» под руководством экс-игрока сборной России Александра Кержакова.

Что касается «Торпедо», то миасский коллектив пока скромно выступает в дебютном для себя чемпионате. Подопечные Александра Федорова сыграли 8 матчей, в которых еще ни разу не выиграли (за исключением технической победы, которая была присуждена клубу за нарушение ковидного регламента «Спартака» из Туймазов). В активе миассцев еще две ничьи, в итоге — 5 очков и 12 место в турнирной таблице из 15 команд.

Следующий матч «Торпедо» проведет также в гостях — 17 сентября команда сыграет в Омске против местного «Иртыша».