Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса усилился игроком команды Премьер‑лиги

На правах аренды за южноуральцев до конца сезона-2021/2022 будет выступать Никита Колотиевский

Руководство футбольного клуба «Торпедо» объявило о подписании контракта с перспективным игроком молодежной сборной России и ФК «Ростов» Никитой Колотиевским. Полузащитник будет выступать за южноуральский клуб до конца сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

«На флажке, перед самым закрытием трансферного окна, менеджменту футбольного клуба „Торпедо Миасс“ удалось подписать по-настоящему перспективного игрока — полузащитника ФК „Ростов“ Никиту Колотиевского», — сообщает пресс-служба южноуральского клуба.

Никита перешел в «Торпедо Миасс» на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022. Первую половину нынешнего сезона Колотиевский провел в аренде в клубе «Олимп-Долгопрудный-2» и сыграл за команду в 12 матчах. В активе Никиты три матча за сборную России до 17 лет.

Никита Колотиевский является воспитанником академии футбола имени В. Понедельника (Ростов-на-Дону). С сезона-2018/19 выступал в молодежном составе «Ростова». В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в клубе 19 июня 2020 года был заявлен на матч премьер-лиги против «Сочи», в котором вышел на поле в стартовом составе. В январе 2018 года сыграл в трех матчах за сборную России до 17 лет на Кубке развития.

Сегодня, 24 февраля, миасское «Торпедо» проведет последний контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Крымске. Южноуральский клуб сыграет с «Биологом» из Новокубанска, выступающего в группе 1 первенства ФНЛ-2.