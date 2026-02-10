Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса усилил состав команды в межсезонье

Штаб «черно-белых» объявил имена еще четырех новобранцев

Миасский футбольный клуб «Торпедо» активно готовится к старту в группе «Золото» Второй лиги, объявив о переходе четырех новых игроков. В числе новобранцев — воспитанник академии «Локомотива», арендованный защитник из РПЛ и опытный нападающий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Штаб миасского «Торпедо» продолжает масштабную работу по усилению команды перед ответственным стартом в сезоне Второй лиги. Накануне клуб официально представил сразу четырех новых футболистов, которые должны стать важными фигурами в играх предстоящего сезона.

Список пополнений выглядит серьезно. Стал игроком «черно-белых» форвард Максим Тарасов, последние два сезона отыгравший за ФК «Орел» (6 голов, 13 голевых передач). Большую часть карьеры он провел в курском «Авангарде», за который сыграл 76 матчей.

Перешел в южноуральский клуб воспитанник академии московского «Локомотива» Иван Котельников. Полузащитник имеет опыт выступлений за фарм-клуб «Локомотива», «СКА-Ростов» и подмосковный «Велес». Также вызывался в юниорскую сборную России.

Линию обороны усилили сразу два игрока. Так, за «Торпедо» в предстоящем сезоне сыграют Никита Бакшеев (перспективный игрок из молодежной команды новороссийского «Черноморца») и Семен Столбов (взят в аренду у клуба РПЛ — «Оренбург», провел за основную команду один матч).





Напомним, что миасское «Торпедо» в весенней части сезона-2025/2026 сыграет в группе «Золото» Второй лиги А. Старт турнира намечен на начало марта.