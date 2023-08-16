В Миассе 23 августа на стадионе «Труд» состоится матчевая встреча между местным «Торпедо» и московским «Спартаком». За «красно-белых» сыграют известные футболисты Ринат Дасаев, Олег Романцев, Дмитрий Хлестов и многие другие. Вход на игру бесплатный для всех желающих, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо-Миасс».
На мероприятии будут работать интерактивные площадки: «панна», «точный удар» и другие. Экс-игроки сборной России по футболу Никита Баженов и Валерий Кечинов проведут мастер-класс для юных южноуральских футболистов. Позже выступят коллективы города и пройдет автограф-сессия. Мероприятие начнется в 17:00 и состоится в честь 250-летия Миасса и 80-летия Управления спорта.
Добавим, что ранее в Челябинске на улице Университетской Набережной за два года построят круглогодичный футбольный манеж. Спортивный комплекс обещает стать базой для занятий легкой атлетикой и футболом. Строительную площадку посетил губернатор Алексей Текслер.
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