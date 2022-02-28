Руководство футбольного клуба «Торпедо» объявило о подписании контрактов с пятью новичками. Команду пополнили три воспитанника миасской школы футбола и еще два новичка из других клубов, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).
Контракт с миасским клубом подписали вратарь Андрей Парфенов и полузащитники Валерий Дубовиков и Артур Сибагатулин. Молодые футболисты, в составе «Торпедо-2», в прошлом году стали чемпионами Челябинской области и часто принимали участие в тренировочном процессе с главной командой Миасса. Также состав «торпедовцев» пополнили полузащитник Максим Петров, который в прошлом выступал за «Локомотив» (Лиски), и нападающий Даниил Винтер из Новотроицкой «Носты».
Ранее руководство футбольного клуба «Торпедо» объявило о подписании контракта с перспективным игроком молодежной сборной России и ФК «Ростов» Никитой Колотиевским.
В межсезонье миасский клуб не только пополнялся новыми игроками. Команду покинул ряд футболистов. Вратарь Глеб Ефимов, нападающий Эдгар Сарвартдинов и полузащитник Денис Лямзин по соглашению обеих сторон покинули состав футбольного клуба «Торпедо».
Напомним, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Торпедо» (Миасс) занимает 10-е место в таблице, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 20 очков. Второй круг чемпионата стартует 10 апреля: на домашнем стадионе торпедовцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города