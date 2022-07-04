Руководство футбольного клуба «Торпедо» Миасс объявило о том, что команду покидают шесть игроков. Продолжат карьеру в других командах Олег Долгалев, Станислав Строганов, Максим Петров, Кирилл Павлов, Даниил Винтер и Никита Колотиевский, сообщили в пресс-службе ФК «Торпедо» Миасс.
«„Торпедовцы“ благодарят парней за их работу и вклад в итоговый результат „чёрно-белых“. Удачного продолжения карьеры», — упомянули в пресс-службе ФК «Торпедо» Миасс.
Отметим, что завтра, 5 июля, «Торпедо» проведет первый контрольный матч против «Носты» из Новотроицка. В прошлом сезоне с этой командой встречались трижды: две победы 3:1 и 4:1 и обидное домашнее поражение 0:3. Второй матч будет против резервного состава екатеринбургского ФК «Урал». Заключительная игра состоится против пермского «Амкара» на базе СК «Бажовия» в свердловской области. Игры будет проходить без присутствия зрителей и без трансляции.
Напомним, что футбольный клуб «Торпедо» из Миасса отмечает свой 80‑летний юбилей. Вспоминаем, каким насыщенным получился сезон для южноуральского коллектива.
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