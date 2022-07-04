Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса покинули шесть игроков основного состава

Перед стартом нового сезона южноуральская команда проведет три контрольных матча

«„Торпедовцы“ благодарят парней за их работу и вклад в итоговый результат „чёрно-белых“. Удачного продолжения карьеры»,

— упомянули в пресс-службе ФК «Торпедо» Миасс.