Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса покидает вице-капитан Сергей Чистяков

Команда и нападающий не продлили контракт на следующий сезон

«Дорогие болельщики, спасибо вам всем за эти годы. За эмоции, горечь поражений и сладость побед. Это не объяснить словами, когда тебя гонят вперед. Я всегда старался играть зрелищно, чтобы всем находящимся на трибунах, и не только, было еще интереснее. Каждый раз, уходя с поля после игры, я кричал одну и ту же фразу, скажу её и сейчас — вы лучшие»,

— рассказал Сергей Чистяков.