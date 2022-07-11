Руководство футбольного клуба «Торпедо» из Миасса объявило о том, что команду покидает один из лидеров команды, вице-капитан Сергей Чистяков. Южноуральская команды и нападающий не продлили соглашение на следующий сезон, сообщает пресс-служба миасского клуба.
Сергей Чистяков выступал за «Торпедо» с 2010 года. С командой игрок прошел долгий путь до вступления в ФНЛ-2. В прошлом сезоне нападающий сыграл в составе «черно-белых» 24 игр, забил один гол и заработал одну желтую карточку. Однако вместе с «Торпедо» Сергей выиграл турнир «Кубок Шафигулина» и стал лучшим бомбардиром соревнований.
«Дорогие болельщики, спасибо вам всем за эти годы. За эмоции, горечь поражений и сладость побед. Это не объяснить словами, когда тебя гонят вперед. Я всегда старался играть зрелищно, чтобы всем находящимся на трибунах, и не только, было еще интереснее. Каждый раз, уходя с поля после игры, я кричал одну и ту же фразу, скажу её и сейчас — вы лучшие», — рассказал Сергей Чистяков.
Напомним, что футбольный клуб «Торпедо» из Миасса покинули шесть игроков основного состава. Также перед стартом нового сезона южноуральская команда проведет три контрольных матча.
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