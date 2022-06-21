Сегодня, 21 июня, южноуральский профессиональный футбольный клуб «Торпедо» (Миасс) празднует свой 80-летний юбилей. Миасская команда провела свой первый сезон в профессиональном футболе после 20-летнего перерыва. В чемпионате второго дивизиона ФНЛ южноуральский клуб смог закрепиться в середине таблицы и по итогам первенства занять 9-е место.
Летом прошлого года на заседании комиссии РФС (Российский футбольный союз), прошедшей в Москве, «Торпедо» (Миасс) получило лицензию, дающую право принять участие в чемпионате России сезона-2021/2022 во втором дивизионе ФНЛ. Таким образом, миасский клуб после 20-летнего перерыва выступил в Профессиональной лиге футбольного чемпионата страны.
В прошедшем сезоне за 28 матчей первенства миасские футболисты добились 10 побед, из них 6 домашних и 4 на выезде. Самой крупной победой стал разгром «Спартака» из Туймазов — 6:2. «Черно-белые» 13 раз проигрывали, тяжелее всего пришлось в матчах с ФК «Тюмень». Два крупных поражения, одно из которых со счетом 1:8. Всего было забито 33 мяча, в домашних матчах наши футболисты забивали чаще, чем в гостях. За 28 матчей пропустили 41 мяч. При этом было сыграно пять сухих игр.
«Девятое место для первого сезона — хороший результат. Если проанализировать весь сезон, где-то мы очки недобрали, где-то потеряли. Даже если прибавить несколько очков, выше восьмого места сложно было подняться. Девятое место для нас — хороший результат, футболисты добавили и в командой игре прибавили. Этот год был для нас продуктивным, особенно весенняя часть. Мы набрали 15 очков, после осенних 20 проведя гораздо меньше матчей», — рассказал главный тренер «Торпедо» (Миасс) Владимир Федоров.
Лучшим бомбардиром в команде по итогам сезона-2021/2022 стал Денис Замятин. Денис за 26 матчей забил восемь мячей, четыре из них с пенальти. Плюсом Замятин отдал три голевые передачи. На втором месте Артем Логовчин. За 26 матчей четыре раза поразил ворота соперников, все мячи с игры. При этом Артем — лучший распасовщик в команде: четыре голевые передачи.
«По ходу сезона наша команда сильно изменилась, выросла в тактическом, техническом и физическом плане. Мы противостояли соперникам с различными схемами. Команда хорошо поработала в межсезонье. Это было отчетливо видно в каждой игре весенней части чемпионата. С лидерами турнирной таблицы мы выглядели достойно и играли на равных. Это рост ребят и команды в целом», — отметил Владимир Федоров.
Напомним, что футбольный клуб «Торпедо» (Миасс) — один из старейших футбольных клубов Челябинской области. 21 июня 1942 года началась история миасской команды. Коллектив несколько раз менял название команды и дважды прекращал свое существование. В последний раз клуб из Миасса выступал в Профессиональной лиге российского чемпионата с 1995 по 2001 год — «УралАЗ» был представлен во второй лиге чемпионата страны. В 2012 году клуб прекратил свое существование, но в 2014 году был воссоздан под своим историческим названием «Торпедо».
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