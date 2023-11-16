Российский футбольный союз отправил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список кандидатов на премию Grassroots Awards. В их число вошел «Металлург» из Аши, который поборется в номинации «лучший любительский футбольный клуб», сообщает пресс-служба РФС.
В число номинантов от РФС вошли футбольные клубы ЦСКА (лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола) и «Металлург» из Челябинской области (лучший любительский футбольный клуб).
Кроме того, три проекта — «Футбол — моя жизнь» (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), «Надежда» (лучший образовательный проект) и «Футбольные мамы» (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлеченных в массовый футбол).
Премия посвящена развитию массового футбола. Все пять номинантов от России являются победителями конкурса «Россия — футбольная страна». Итоги UEFA Grassroots Awards будут объявлены весной 2024 года.
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