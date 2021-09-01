Футбольный клуб «Челябинск» ждет в гости барнаульское «Динамо»

Лидер чемпионата сыграет дома в матче второго дивизиона ФНЛ



Завтра, 2 сентября, состоятся матчи очередного тура во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. Лидер чемпионата ФК «Челябинск» на стадионе «Центральный» примет «Динамо» из Барнаула, занимающее пятую строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба челябинского футбольного клуба.

На старте турнира южноуральский клуб выдал впечатляющую победную серию и является единственным коллективом нашей группы, который пока идет без потерь — 5 побед в 5 матчах, лишь один пропущенный гол и первое место! Соперники имеют в активе 12 очков и занимают пятую строчку.

Напомним, что в прошлом сезоне барнаульское «Динамо» дважды уступило челябинцам с общим счетом 0:7. Очередная их игра состоится 2 сентября на стадионе «Центральный». Начало матча — в 16:30. Билеты уже доступны в продаже, их стоимость — от 50 до 150 рублей.