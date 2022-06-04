Футбольный клуб «Челябинск» завоевал серебряные медали в первенстве ФНЛ‑2

Южноуральская команда в заключительном матче сезона обыграла «Ладу» со счетом 4:1

Сегодня, 4 июня, завершилось первенство во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. ФК «Челябинск» в заключительном матче сезона обыграл на своем поле тольяттинскую «Ладу» (4:1) и финишировал на втором месте в турнирной таблице. Южноуральская команда набрала столько же очков, сколько и лидер турнира ульяновская «Волга», но уступила соперникам по дополнительным показателям, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К заключительному туру ситуация в турнирной таблице первенства ФНЛ-2 (4-я группа) была предельно запутанной. На первое место по итогам турнира претендовали три команды. Однако лидер ФК «Тюмень», опережавший «Волгу» и «Челябинск» на 1 очко, уже сыграл все свои поединки. Для того чтобы становиться победителем турнира, южноуральцам необходимо было побеждать на своем поле тольяттинцев и надеяться на то, что в Екатеринбурге местный «Урал-2» отберет очки у «Волги».

В том, что ФК «Челябинск» сможет обыграть «Ладу», сомнений не было. Волжане в нынешнем сезоне выступают из рук вон плохо, замыкая турнирную таблицу. Поэтому и зрители на трибунах стадиона «Центральный» внимательно следили не только за игрой своей команды, но и за тем, как развиваются события в матче между «Уралом-2» и «Волгой».

Хозяева поля начали очень мощно. Уже на 5-й минуте они получили право на пенальти, который реализовал Виктор Киселев. На 12-й минуте Никита Зырянов удвоил преимущество. Казалось, что после такого бурного начала последует продолжение, а зрители станут свидетелями разгрома.

Не тут-то было. Гости пришли в себя, выровняли игру и стали все чаще угрожать воротам Сергея Глазкова. Их старания увенчались успехом после того, как Андрей Мязин сократил преимущество в счете. Более того, он же через пять минут мог сравнять счет, но удар из убойной позиции был чуть неточен. Эти два момента встряхнули южноуральцев — команда заиграла собраннее и надежнее, вернув себе территориальное и игровое преимущество.

В перерыве на футбольном поле состоялось сразу два приятных события, в которых принял участие губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер. Он наградил команду 15-летних воспитанников школы адаптивных видов спорта отделения футбола для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые стали победителями Кубка РФС «Стальная воля» в Сочи. Крупнейший в истории России фестиваль собрал 70 команд в шести дисциплинах. 550 футболистов и 100 футболисток представили 30 регионов России и Белоруссию. Наши парни стали победителями в категории «Футбол для лиц с ЦП», а младшая группа ребят заняла второе место на первенстве страны в Санкт-Петербурге.

Кроме того, команда «Челябинск-ОСШ» стала обладателем серебряных медалей первенства России U-18 (среди юношей 2005 г. р.), которое проходило в Ярославле. Наши парни оказались выше многих именитых команд, в том числе хозяев первенства. Серебро на таком таком уровне, среди практически уже взрослых футболистов, — огромный успех, которого у нас не было очень давно. Алексей Текслер поздравил ребят с медалями и поблагодарил за то, что успешно защитили честь города и области.

В середине второго тайма Михаил Сальников освежил атаку заменами. Вместо Никиты Зырянова и Максима Руднева на поле вышли Дмитрий Бакай и Марат Шайморданов. На 74-й минуте «Челябинск» в очередной раз показал, что стандарты в исполнении нашей команды — мощное оружие. Подачу с угла поля четким ударом головой преобразовал в гол Кирилл Сараев. На этом игра была сделана.

Но наша команда не остановилась. Сначала, пробежав полполя и уже обыграв вратаря гостей, не забил Никита Касаткин. Из пустых ворот мяч выбил защитник. А почти тут же счет стал 4:1. После очередного углового отличился вышедший на замену Марат Шайморданов — 4:1.

Наша команда завершает сезон крупной, уверенной победой и становится обладателем серебряных медалей. После матча в раздевалку к ребятам зашел губернатор Алексей Текслер. Он поблагодарил их за успешный сезон, за то, что сражались за первое место до самого финиша, выдали классную победную серию из 8 матчей, а также пожелал успехов в новом сезоне.