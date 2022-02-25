Футбольный клуб «Челябинск» завершил сборы на Черноморском побережье. На сборе южноуральцы одержали победы в контрольных матчах с ФК «Дружба» из Майкопа и над молодежкой ФК «Сочи», сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Первый выездной сбор проходил на протяжении двух недель на Черноморском побережье, в Сочи. Игроки работали в двухразовом режиме в отличных условиях. На сборе было сыграно два полноценных контрольных матча с ФК «Дружба» из Майкопа и молодежкой выступающего в РПЛ ФК «Сочи», а также двусторонка.
Оба контрольных матча челябинцы выиграли с одинаковым счетом 3:1. Авторами голов стали Никита Зырянов (2), Эдуард Валиахметов, Максим Руднев, Владимир Ульяновский и Дмитрий Юдин. Впереди у команды заключительный этап подготовки.
Другой южноуральский клуб «Торпедо» (Миасс) завершил сборы в Крымске. В заключительном контрольном матче южноуральцы обыграли команду «Биолог» — 2:1.
Напомним, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Челябинск» занимает второе место в таблице, отставая от лидера на 5 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 38 очков. В активе ульяновской «Волги» 43 очка. Второй круг чемпионата стартует 6 апреля — в гостях наша команда сразится с лидером турнира.
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