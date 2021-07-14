Футбольный клуб «Челябинск» заключил контракты с четырьмя молодыми игроками

Руководство южноуральской команды рассчитывает на местных воспитанников

ФК «Челябинск», делающий ставку на доморощенных игроков, накануне сделал еще один шаг в этом направлении, заключив контракты с четырьмя перспективными местными футболистами, сообщает пресс-служба клуба.

Первые свои профессиональные контракты с челябинским клубом подписали воспитанники челябинских футбольных школ — Руслан Мамедов (2001 г. р.), Артемий Гибнер (2002 г. р.), Валерий Банников (2002 г. р.) и Владимир Ульяновский (2004 г. р.).

Напомним, что в этом году на базе челябинской СШОР № 3 был создан Региональный центр олимпийской подготовки по футболу. Его основная задача — готовить квалифицированных игроков для главной профессиональной команды города.