Футбольный клуб «Челябинск» вышел в 1/8 финала Кубка России

Южноуральцы в серии пенальти выиграли в Москве у «Родины»

ФК «Челябинск» второй раз в сезоне нанес поражение столичной «Родине». После домашней разгромной победы (4:0) южноуральский клуб выиграл у соперника в Москве. Сегодня, 15 октября, наша команда победила соперников в серии пенальти и вышла в 1/8 финала Кубка России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У челябинцев было больше времени на подготовку к матчу. Дело в том, что наша команда пропускала 14-й тур в Первой лиге чемпионата России в связи с переносом игры с «Уралом». Столичная «Родина» между тем одержала домашнюю победу над «СКА-Хабаровск» (2:0) и догнала южноуральцев в турнирной таблице.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук сделал небольшие перестановки в составе. Обычно выходившие с первых минут Вильфрид Эза, Константин Кертанов и Александр Гапечкин на этот раз остались в запасе. Зато начали игру в стартовом составе Матвей Урванцев, Александр Носов и Данила Емельянов.

В первом тайме «горожане» выглядели предпочтительнее, они больше владели мячом, совершили несколько хороших подходов к штрафной соперника. Но реальный голевой момент был, пожалуй, один, когда хороший удар с центра штрафной наносил Данила Емельянов. Голкипер «родных» Сергей Айдаров, вытянувшись в струнку, с большим трудом парировал угрозу.

На 25-й минуте ФК «Челябинск» забил гол, а точный удар нанес Рамазан Гаджимурадов. Увы, радоваться было рано — судья взятие ворот не засчитал. Мгновением ранее в офсайд залез Ян Гудков. В самой концовке в одном из эпизодов мяч попал в руку игроку «Родины», причем в штрафной хозяев! Свисток рефери почему-то промолчал…

Лучше начали подопечные Романа Пилипчука и второй тайм, но уже к его экватору хозяева поля отодвинули игру от своих ворот. Они стали все чаще подбираться к воротам Ильи Тусеева. Возможно, лучше сработали замены, которые произвел тренерский штаб «Родины» во главе с испанцем Хуаном Диасом. Убойный момент на 70-й минуте упустил Артем Максименко. Форвард москвичей не сумел подстроиться под мяч и его удар с хорошей позиции пришелся мимо ворот.

0:0 в основное время матча, дополнительного по регламенту не предусмотрено. А это значит, что исход противостояния надо было определить в серии пенальти. Их лучше пробили гости, а решающий удар нанес капитан ФК «Челябинск» Александр Жиров. Наша команда вышла в 6-й раунд «Пути регионов» Кубка России.





Футбол. Кубок России. «Путь регионов». 5-й раунд.

15 октября. «Родина» (Москва) — ФК «Челябинск» — 0:0 (4:5 — по пенальти).

Соперник нашей команды в следующем раунде Кубка России еще не определен. Но если наша команда пройдет и его, то ее будет ждать один из клубов Премьер-лиги. А пока ФК «Челябинск» возвращается домой, где продолжит подготовку к матчу Первой лиги: 19 октября ему предстоит сыграть с тульским «Арсеналом».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).