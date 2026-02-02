Футбольный клуб «Челябинск» выиграл контрольный матч у «Согдианы» в Турции

Победу южноуральцам принес точный удар Тимофея Комиссарова

ФК «Челябинск» на сборах в Турции сыграл четвертый контрольный матч, выиграв у команды «Согдиана» из Узбекистана — 1:0. Единственный гол в первом тайме забил полузащитник южноуральцев Тимофей Комиссаров. Это уже вторая победа челябинских футболистов на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

В четвертом контрольном матче на зимних сборах в Турции соперником челябинцев стал клуб «Согдиана», выступающий в Высшей лиге чемпионата Узбекистана. В равной игре российский клуб одержал победу с минимальным счетом, а единственный мяч на 29-й минуте забил Тимофей Комиссаров. Полузащитник подкараулил ошибку обороны соперника и точным ударом вывел свою команду вперед.

Во второй половине встречи игра выровнялась, и уже поочередно соперники создавали потенциально острые моменты у чужих ворот. До особо опасных ситуаций дело практически не доходило: были неплохие подходы от наших футболистов, несколько раз в штрафную челябинцев врывались игроки «Согдианы», но именно голевых атак не было.

Итог — победа ФК «Челябинск» 1:0. Следующий контрольный матч нашей команды запланирован на 5 февраля с клубом российской Премьер-лиги «Балтикой» из Калининграда.