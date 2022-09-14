Сегодня, 14 сентября, футбольный клуб «Челябинск» выбыл из розыгрыша Кубка России. В третьем раунде обновленного Кубка страны в «Пути регионов» наша команда на своем поле проиграла ФК «Тюмень» с минимальным счетом 0:1, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Нынешний розыгрыш Кубка России команды начали с побед. Челябинцы уверенно на выезде разгромили ФК «Жасмин» из Свердловской области со счетом 4:0, а «Тюмень» в непростом матче на своем поле одолела «Носту» — 3:1.
Начало матча проходило в равной борьбе между командами, но гости чаще атаковали. На 38-й минуте «Тюмень» смогла выйти вперед. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Удаление получил Алексей Амелин. Во втором тайме гости сохранили минимальное преимущество и довели дело до победы.
Следующий матч ФК «Челябинск» проведет 21 сентября в рамках Второй лиги первенства России. К южноуральцам приедет омский «Иртыш».
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