Футбольный клуб «Челябинск» выбыл из розыгрыша Кубка России

В третьем раунде турнира южноуральцы проиграли ФК «Тюмень» — 0:1

Сегодня, 14 сентября, футбольный клуб «Челябинск» выбыл из розыгрыша Кубка России. В третьем раунде обновленного Кубка страны в «Пути регионов» наша команда на своем поле проиграла ФК «Тюмень» с минимальным счетом 0:1, передает корреспондент ИА «Первый областной».



Нынешний розыгрыш Кубка России команды начали с побед. Челябинцы уверенно на выезде разгромили ФК «Жасмин» из Свердловской области со счетом 4:0, а «Тюмень» в непростом матче на своем поле одолела «Носту» — 3:1.



Начало матча проходило в равной борьбе между командами, но гости чаще атаковали. На 38-й минуте «Тюмень» смогла выйти вперед. В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Удаление получил Алексей Амелин. Во втором тайме гости сохранили минимальное преимущество и довели дело до победы.



Следующий матч ФК «Челябинск» проведет 21 сентября в рамках Второй лиги первенства России. К южноуральцам приедет омский «Иртыш».

