Футбольный клуб «Челябинск» возглавил турнирную таблицу первенства России

В очередном туре южноуральцы одержали гостевую победу над «Амкаром» — 1:0.

ФК «Челябинск» продолжает штамповать победы. Накануне подопечные Михаила Сальникова в тяжелейшем матче сломили сопротивление «Амкара» в Перми. Победный мяч за 7 минут до финального свистка забил Максим Руднев. Одержав 5 побед, челябинский клуб возглавил таблицу во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2), сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Пермский «Амкар» перед стартом турнира специалисты назвали одним из фаворитов. Гостевая победа позволила челябинцам устранить прямого конкурента за место в тройке призеров по итогам чемпионата. Впрочем, впереди еще много матчей и ситуация может измениться.

Матч с «Амкаром» получился равным, обе команды имели шансы на успех, но гостям повезло немного больше. На 83-й минуте новобранец клуба Максим Руднев сумел забить гол, который в итоге оказался победным. Есть пятая победа подряд! «Челябинск» благодаря этому успеху возглавил таблицу в группе 4. А вообще во всей ФНЛ-2 осталось всего три коллектива, которые пока не потеряли очков. Это махачкалинский «Анжи», саратовский «Сокол» и ФК «Челябинск»!

Миасское «Торпедо» в очередном туре проводило матч дома. На стадионе «Труд» южноуральский клуб поделил очки с ФК «Новосибирск» (1:1). У хозяев отличился Денис Замятин, забивший на 35-й минуте с пенальти. После 5 сыгранных матчей «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице.