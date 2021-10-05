Футбольный клуб «Челябинск» в гостях сыграет с одним из лидеров чемпионата

Южноуральский клуб проведет матч в ФНЛ−2 с «Тюменью»

Сегодня, 5 октября, во втором дивизионе Футбольной национальной лиги состоится центральный матч тура: ФК «Челябинск» в гостях сыграет против «Тюмени». Еще один южноуральский клуб, «Торпедо» из Миасса, выйдет на поле в Новотроицке с местной «Ностой».

ФК «Челябинск», выдав на старте впечатляющую победную серию из 8 матчей, несколько сбавил ход, потеряв очки в двух матчах. Сначала наша команда уступила дома ульяновской «Волге», а затем сыграла вничью в гостевом поединке со «Спартаком» из Туймазов.

Тем не менее в последнем матче на домашней арене южноуральцы уверенно обыграли «Урал-2» (3:0) из Екатеринбурга и вернулись в борьбу за лидерство в турнире. ФК «Челябинск» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Волги» на 1 очко, но имея игру в запасе.

Уверенно выступает в текущем сезоне и ФК «Тюмень». Команда уверенно держится в группе лидеров, занимая третью строчку. В последних двух матчах сибиряки одержали победу. Обращает на себя внимание то, что команда здорово играет в атаке: тюменцы являются лидерами чемпионата по забитым мячам — 32. Хотя и пропускают наши соперники немало — 18 мячей за 11 матчей.

Сыграет в 13-м туре первенства ФНЛ-2 и другой южноуральский коллектив. Миасское «Торпедо» в гостях встретится с командой «Носта» из Новотроицка. С этим соперником миасская команда уже встречалась в рамках Кубка России 1/256 финала. Тогда «Торпедо» одержало победу со счетом 3:1.

Автор: Степан Тимощук