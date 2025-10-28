Футбольный клуб «Челябинск» уступил «КАМАЗу» и выбыл из Кубка России

В основное время команды сыграли вничью, а в серии пенальти удача была на стороне челнинцев

Футбольный клуб «Челябинск» выбыл из розыгрыша Кубка России, уступив «КАМАЗу» в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось вничью (0:0), а в футбольной лотерее удача была на стороне гостей. В ответственный момент не забил пенальти защитник хозяев Хетаг Кочиев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды далеко забрались в розыгрыше Кубка России, а отступать на полпути, когда на горизонте маячат игры с представителями Премьер-лиги, как-то негоже. Поэтому игра имела важнейшее значение как для челябинцев, так и челнинцев. Особенно с учетом, что исход в противостоянии решался в одном матче — его победитель мог оформить путевку в следующую стадию турнира, а именно — в четвертьфинал, где его уже ждали самарские «Крылья Советов».

А еще команды расположились по соседству в розыгрыше Первой лиги, занимая 6-7-е места. Челябинцы, кстати, подошли к поединку с впечатляющей серией из 11 матчей без поражений. А если учесть, что в текущем сезоне подопечные Романа Пилипчука еще ни разу не проиграли дома, то именно они являлись фаворитами в этом матче.

Вот только начали игру наши парни не лучшим образом. Не прошло и минуты, как гости создали опасный голевой момент у ворот Ильи Тусеева. На хорошей позиции для удара оказался Александр Дерюгин. К счастью, нанести ему прицельный удар не дали — защитники челябинского клуба его заблокировали.

Ответили челябинцы пару минут спустя, когда на скорости по флангу врывался в штрафную соперника Матвей Урванцев. Белорусский защитник гостей Максим Бурко не дал ему продвинуться дальше, сбив с ног. За это судья наградил челнинца желтой карточкой. Главный исполнитель «стандартов» нашей команды Рамазан Гаджимурадов сделал хороший навес в штрафную, однако голкипер Евгений Земерец дотянулся до мяча и перевел его на угловой.

Обменявшись любезностями, команды чуть глубже сели в оборону. На некоторое время игра успокоилась, пошла борьба за территорию. Чуть больше мячом владели хозяева поля, однако атаки «КАМАЗа» смотрелись перспективнее. На 23-й минуте они создали второй голевой момент. Это Даниил Моторин бил из центра штрафной в угол ворот. Голкипер челябинцев спас команду от гола, совершив классный сэйв.

На 30-й минуте вновь было жарко в штрафной южноуральцев. Упал на газон футболист «КАМАЗа» Руслан Апеков. Пенальти? Нет! Судья наградил игрока желтой карточкой за симуляцию. Чем еще запомнился первый тайм? Красивым сольным проходом Руслана Гаджимурадова. Вингер челябинцев сделал все классно и вовремя расстался с мячом. Увы, Гаррик Левин почему-то не стал бить в касание, момент для удара был упущен.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук в перерыве произвел одну замену. Вместо Дениса Самойлова на поле вышел Константин Кертанов. Оба игрока выступают на одной и той же позиции, но первый скорее игрок оборонительного плана, а второй больше сосредоточен на атаке, может сделать хороший проникающий пас.

Впрочем, характер игры у южноуральцев никак не изменился. Зато «КАМАЗ» продолжал приятно удивлять. Челнинцы здорово контролировали мяч, уходили из-под прессинга, проводили неплохие позиционные атаки. Одну из них едва не завершил точным ударом подключившийся по флангу защитник Савелий Ратников. Будь на его месте забивной форвард — наверняка хозяевам пришлось бы вынимать мяч из ворот.

Игра смотрелась, даже несмотря на нули на табло. Тем более что челябинцы также старались искать счастье у чужих ворот. На 54-й минуте их атака вполне могла завершаться взятием ворот. После передачи от Дениса Пушкарева бил в касание Гаррик Левин, однако на пути мяча встал защитник гостей Давид Хубаев. А ведь позиция для удара у полузащитника ФК «Челябинск» была убойной.

Главный тренер гостей Антон Хазов тут же ответил двойной заменой, бросив в бой двух игроков «основы» — Рената Голыбина и Давида Караева. Первый из них тут же обратил на себя внимание, нанес хороший и плотный удар метров с 25 — мяч пролетел чуть выше ворот.

На 72-й минуте едва не вышел один на один с голкипером форвард челябинцев Матвей Урванцев. В последний момент успел выбить у него мяч в подкате защитник Максим Бурко. Он, конечно, рисковал — в случае нарушения мог нарваться на второй «горчичник».

В концовке настал черед и тренеру ФК «Челябинск» производить двойную замену. На поле вышли Тимофей Комиссаров и Тимур Жамалетдинов. Освежить игру им не удалось, опасных моментов у ворот гостей они не создали. А вот футболисты «КАМАЗа» были очень близки к тому, чтобы забить. На 87-й минуте мяч после удара Рената Голыбина угодил в штангу!

Исход матча решался в футбольной лотерее, то есть в серии пенальти. Роковым стал удар защитника хозяев Хетага Кочиева. При счете 3:4 он проиграл дуэль голкиперу гостей.

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

28 октября. ФК «Челябинск» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:0 (3:4 — пен.).

ФК «КАМАЗ» вышел в четвертьфинал Кубка России в сетке Пути регионов. Теперь его соперником станут самарские «Крылья Советов». Наша команда выбывает из розыгрыша турнира.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).