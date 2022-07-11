Футбольный клуб «Челябинск» провел вторую контрольную игру перед стартом нового сезона. Под руководством нового главного тренера Виктора Булатова южноуральцы в гостевом поединке сыграли вничью с «Тюменью» со счетом 2:2, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Отметим, что команды встречались второй раз за последнюю неделю. Первая игра состоялся на поле стадиона «Центральный» и завершилась победой тюменцев — 2:1. Первая половина второй игры проходила под контролем хозяев. «Тюмень» владела инициативой и опасно атаковала. Челябинские футболисты старались отвечать контратаками. К концу первого тайма челябинцы перехватили инициативу, но ни одной команде не удалось открыть счет.
В начале второго тайма хозяева смогли выйти вперед, однако «Челябинск» сразу же сумел сравнять счет — 1:1. За 20 минут до конца тюменцы второй раз огорчили вратаря челябинцев. В концовке матча челябинцы заработали 11-метровый удар и реализовали его. В итоге — 2:2, результативная ничья с одним из главных соперников.
Напомним, что стал известен календарь и формат первенства Футбольной национальной лиги сезона‑2022/2023. В сезоне-2022/2023 в группе 4 выступят 12 коллективов. ФК «Челябинск» начнет турнир гостевым поединком с ФК «Новосибирск» 24 июля.
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