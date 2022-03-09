Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к весенней части чемпионата в ФНЛ-2, который стартует 6 апреля. На сборах в Сочи южноуральцы сыграли вничью с саратовским «Соколом» — 1:1, автором забитого мяча в составе нашей команды стал Никита Зырянов, сообщает пресс-служба клуба.

Игру челябинцы начали активно. Большую угрозу воротам «Сокола» представляли стандарты в исполнении «Челябинска». Но пропустили со стандарта южноуральцы. Саратовцы разыграли угловой и пробили в левую девятку. Через 20 минут «Сокол» заработал пенальти, но вратарь челябинцев Олег Новиков парировал удар с точки. И практически сразу челябинцы счет сравняли. Никита Зырянов технично перекинул вратаря волжской команды. В итоге ничья — 1:1.

Напомним, что первые сборы также проходили на Черноморском побережье. На сборе было сыграно два полноценных контрольных матча с ФК «Дружба» из Майкопа и молодежкой выступающего в РПЛ ФК «Сочи».

По итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Челябинск» занимает второе место в таблице, отставая от лидера на 5 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 38 очков. В активе ульяновской «Волги» 43 очка. Второй круг чемпионата стартует 6 апреля — в гостях наша команда сразится с лидером турнира.