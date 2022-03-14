Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к весенней части чемпионата в ФНЛ-2, который стартует 6 апреля. На сборах в Сочи южноуральцы сыграли вничью с пермским «Амкаром» — 0:0, сообщает пресс-служба клуба.

Первый тайм прошел в равной борьбе между командами. Оба коллектива имели моменты для того, чтобы забить, но подводила реализация. Во второй половине уже явный перевес был на стороне «Челябинска». Южноуральцы создавали хорошие голевые моменты, но удача была на стороне «Амкара». По итогу боевая ничья 0:0.

Напомним, что первые сборы челябинской команды также проходили на Черноморском побережье. Тогда было сыграно два полноценных контрольных матча с ФК «Дружба» из Майкопа и молодежкой выступающего в РПЛ ФК «Сочи».

По итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Челябинск» занимает второе место в таблице, отставая от лидера на 5 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 38 очков. В активе ульяновской «Волги» 43 очка. Второй круг чемпионата стартует 6 апреля — в гостях наша команда сразится с лидером турнира.