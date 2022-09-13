Футбольный клуб «Челябинск» сыграет с ФК «Тюмень» в Кубке России

Матч пройдет 14 сентября в Челябинске на стадионе «Центральный»

Завтра, 14 сентября, в третьем раунде обновленного Кубка страны в «Пути регионов» футбольный клуб «Челябинск» сыграет с ФК «Тюмень». Матч пройдет в Челябинске на стадионе «Центральный» в 16:30, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.



Нынешний розыгрыш Кубка России команды начали с побед. Челябинцы уверенно на выезде разгромили ФК «Жасмин» из Свердловской области со счетом 4:0, а «Тюмень» в непростом матче на своем поле одолела «Носту» — 3:1.



ФК «Челябинск» играл в Кубке России с «Тюменью» целых шесть раз. Но статистика не в пользу южноуральцев. Из шести игр у «Челябинска» лишь две победы, причем первая была добыта в самом удачном для нас розыгрыше кубка 2009/2010, когда команда дошла до 1/8 финала. В этом сезоне «Челябинск» и «Тюмень» уже встречались в рамках 2-го тура Второй лиги первенства России. Тогда победу на челябинском поле праздновали гости.



Также в этом сезоне розыгрыш Кубка страны претерпел значительные изменения. В частности, появилось два «пути» — Путь РПЛ (для команд премьер-лиги), и «Путь регионов» — для всех остальных. На первый взгляд, новая система выглядит довольно запутанной, а ее идея взята из киберфутбола. Так или иначе командам из низких лиг, чтобы привезти в свои города статусные коллективы, нужно пройти по 5—6 раундов.

