Футбольный клуб «Челябинск» сыграет контрольный матч на сборах с ФК «Сочи»

Южноуральцы продолжают подготовку к старту второго круга в чемпионате ФНЛ

Футбольный клуб «Челябинск» продолжает подготовку к старту второго круга в чемпионате ФНЛ. 18 февраля наш клуб сыграет с командой «Дружба» (Майкоп), а 21-го числа встретится с молодежной командой представителя РПЛ, ФК «Сочи», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Челябинская команда работает на предсезонном сборе в Сочи. У футболистов ежедневно проходят тренировки. Также стало известно, когда пройдут контрольные матчи в Сочи. 18 февраля челябинцы сыграют с командой «Дружба» (Майкоп), также представляющей ФНЛ-2. А 21-го числа сразятся с молодежной командой представителя РПЛ, ФК «Сочи».



Напомним, что по итогам первого круга чемпионата в ФНЛ-2 (4-я группа) ФК «Челябинск» занимает второе место в таблице, отставая от лидера на 5 очков. После 19 сыгранных матчей у южноуральцев 38 очков. В активе ульяновской «Волги» 43 очка. Второй круг чемпионата стартует 6 апреля — в гостях наша команда сразится с лидером турнира.

