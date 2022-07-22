Футбольный клуб «Челябинск» стартует в новом сезоне в ФНЛ‑2

Перед южноуральской командой стоит задача выиграть турнир

Послезавтра, 24 июля, в шести городах стартует новый сезон в 4-й группе второго дивизиона первенства ФНЛ. Впервые за долгие годы максимальную задачу поставили перед ФК «Челябинск» — победа в турнире и повышение в классе. Первое областное информагентство рассказывает о предстоящем чемпионате, выделяет фаворитов и претендентов на высокие места и приходит к выводу, что выполнить поставленную задачу южноуральцам будет непросто по нескольким причинам.

Короткое летнее межсезонье подошло к концу. Напомним, «Челябинск» завершил минувший сезон на втором, «серебряном», месте. И вот в ближайшие выходные стартует новый поход за медалями, а значит, надо все доказывать сначала.

Этим летом в клубе произошли большие изменения. Главная трансферная новость — команду возглавил один из самых известных и титулованных воспитанников челябинского футбола Виктор Булатов. Тот самый, который в составе московского «Спартака» становился чемпионом России и выступал за национальную команду страны. На тренерском мостике он сменил ушедшего на повышение Михаила Сальникова, возглавившего клуб первого дивизиона ФНЛ «Велес» из Москвы.

Сможет ли известный в прошлом футболист ярко проявить себя в качестве тренера — это и есть главный вопрос, который задают себе болельщики ФК «Челябинск». При всех своих игровых достоинствах и достижениях Виктор Булатов не смог себя зарекомендовать с лучшей стороны как тренер. А если быть точнее — не добился со своими командами больших титулов и побед. Но, тем не менее, имеет опыт руководства командами первого дивизиона, что уже немаловажно.

«К сожалению, немного не фартило — не попадал в такую команду, где были бы стабильные финансовые условия, равные с конкурентами. Это касалось и тульского „Арсенала“ и ФК „Смоленск“. В Челябинске, несмотря на определенные сложности, есть стабильность и условия для роста. В городе на серьезном уровне ведутся разговоры о том, чтобы вывести клуб в ФНЛ. Поэтому и нахожусь в хорошем расположении духа. Есть большое желание помочь команде в решении поставленных задач», — отметил Виктор Булатов в эксклюзивном интервью ИА «Первое областное» в июне этого года.

Наставнику ФК «Челябинск» предстоит поломать голову над тем, как восполнить потери в команде. В летнее межсезонье клуб покинули четыре игрока, причем все они — игроки стартового состава. Никита Касаткин, Владислав Дубровский, Виктор Киселев, Эдуард Валиахметов и Дмитрий Бакай во многом определяли игру южноуральцев в середине поля.

Да, руководство клуба постаралось быть активным на трансферном рынке и на смену ушедшим приобрело несколько неплохих игроков. Среди них — Никита Супагин («Волга»), Евгений Лопатько («Торпедо», Миасс), Виктор Сергеев («Волгарь»), Николай Злобин («Арсенал-2»), Илья Шведюк («Текстильщик»), Павел Крыжевских (ФК «Калуга»).

Сумеют ли они с ходу прижиться в новом коллективе? Пожалуй, во многом это зависит от Виктора Булатова. Ему необходимо найти нужные для них позиции, где они могли бы приносить максимальную пользу команде.

Нужно учитывать и еще одну важную деталь. Приход нового наставника всегда сопровождается изменениями в тактических построениях команды. У каждого специалиста свое видение игры, стиль и почерк. Виктор Булатов не скрывает того, что в некоторых игровых аспектах его подопечным придется перестраиваться.

«Хотелось бы привить команде комбинационный, атакующий футбол — игра первым номером, контроль мяча с быстрым его переводом с фланга на фланг. К этому надо стремиться, будем играть в „думающий“ футбол. От ребят буду требовать, чтобы они не уступали соперникам в желании, единоборствах, борьбе. В таком случае добьемся того, чтобы обыгрывать его на поле», — сообщил Виктор Булатов в интервью Первому областному информагентству.

В этом сезоне формат розыгрыша в ФНЛ-2 претерпел небольшие изменения. Лига возвращается к формату, который был несколько лет назад: 12 команд сначала сыграют в два круга каждый с каждым, а затем по итогам 22 туров будут определены две шестерки — первая будет бороться за медали и повышение в классе, вторая — за позиции с 7-й по 12-ю. Состав участников также претерпел изменения: нет команды «Звезда» (Пермь), этот регион представлен только «Амкаром». Зато появился новичок, команда «Химик-Август» из Чувашии. Ушла на повышение в классе ульяновская «Волга».

Челябинцам предстоит начинать новый сезон сразу двумя матчами с приставкой «топ». А именно — с основными своими соперниками на чемпионство. Первый поединок ФК «Челябинск» проведет в гостях против ФК «Новосибирск», а во втором туре примет ФК «Тюмень». Именно эти три коллектива специалисты рассматривают в качестве главных претендентов на повышение в классе. К ним, пожалуй, можно добавить еще пермский «Амкар».

А теперь о главном. В этом сезоне перед ФК «Челябинск» будет стоять максимальная задача — первое место и повышение в классе. Правда, официально о ней еще никто не объявил. Однако директор клуба Константин Арестов обозначил ее в общении со СМИ на одной из тренировок команды.

«Мы ставим перед собой амбициозные цели и будем бороться за самые высокие места. Вступаем в сезон с большими надеждами и амбициями. Надеюсь, что и наш стадион также ждут изменения и развитие. Чтобы шагнуть выше, арена должна соответствовать определенным техническим требованиям. Они касаются безопасности, света и, самое главное, комфорта болельщиков. В этом направлении будет проведена большая работа. Ну и перед клубом руководством области поставлена задача добиться повышения в классе, перехода в Первую лигу», — рассказал директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

То есть руководитель клуба своими словами дал понять, что предметный разговор с «руководством области» у него уже был. Возможно, в скором времени о задачах на сезон будет объявлено официально. Да, решить ее будет непросто. Хотя бы потому, что никто не знает, насколько затянется процесс тактических перестроений команды под руководством нового главного тренера. Тем более что соперники, и в первую очередь ФК «Тюмень», заметно усилились. Но при любых раскладах ФК «Челябинск» обязан быть в тройке призеров. В противном случае результат будет расценен как неудачный. Впрочем, кто сейчас думает о медалях? Болельщики ждут чемпионства.