Футбольный клуб «Челябинск» разгромил «Родину» со счетом 4:0 в Первой лиге

Матч стал бенефисом Гаррика Левина, набравшего 3 (2+1) балла результативности

Футбольный клуб «Челябинск» провел лучший матч в сезоне, разгромив в Первой лиге в домашнем поединке столичную «Родину» со счетом 4:0. Героем матча стал полузащитник хозяев Гаррик Левин. В его активе два забитых гола и результативная передача. Благодаря этой победе южноуральцы впервые в сезоне поднялись на 4-е место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь начали игру челябинцы не лучшим образом. В стартовые 15 минут игры москвичи прижали соперника к своей штрафной. И создали два суперголевых момента! Иван Кузьмичев после навеса с фланга зряче бил головой — голкипер хозяев Илья Тусеев в акробатическом прыжке парировал удар. Практически тут же Андрей Егорычев выиграл верховую дуэль у защитников — в этот раз Тусееву прыгать за мячом не пришлось, он угодил прямо во вратаря.

Лишь к 20-й минуте челябинцам удалось отодвинуть игру от своих ворот. А потом и открыть счет в матче. Гаррик Левин принял мяч на левом фланге и в непростой ситуации сделал навес в штрафную соперника — Рамазан Гаджимурадов головой вколотил мяч в ворота — 1:0! Это уже 4-й гол футболиста в чемпионате.

Пару минут спустя хозяева должны были удваивать преимущество. Все тот же Левин с левого фланга делал хороший прострел, но Баба Н’Диайе умудрился не попасть в створ ворот с острого угла. Момент для взятия ворот был шикарный!

Богатым на события получился второй тайм. Он стал бенефисом челябинцев и Гаррика Левина. На 78-й минуте ему удался красивейший удар из-за пределов штрафной в ближний угол — 2:0. Затем на 87-й минуте сделал счет крупным Александр Жиров, сыгравший на добивании. Ну а в самой концовке Левин забил гол-красавец — классный обводящий удар и счет 4:0! Фантастика!

Футбол. Первая лига. Сезон-2025/2026. 20 сентября. ФК «Челябинск» — «Родина» (Москва) — 4:0.

Голы: Рамазан Гаджимурадов, 24 (1:0); Гаррик Левин, 78 (2:0); Александр Жиров, 87 (3:0); Гаррик Левин, 90 (4:0).

Футбольный клуб «Челябинск» прервал четырехматчевую победную серию «родных». Но еще важнее то, что устранил прямого конкурента в борьбе за высокие позиции в турнирной таблице. Впервые в сезоне южноуральцы поднялись аж на 4-ю строчку в Первой лиге. Следующий матч подопечные Романа Пилипчука проведут 28 сентября в гостях с ФК «Уфа».



Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).