Футбольный клуб «Челябинск» разгромил «Носту» в первенстве ФНЛ-2

Южноуральцы выиграли в первом домашнем поединке после зимнего перерыва со счетом 4:1

Сегодня, 10 апреля, свой первый домашний матч после зимнего перерыва в первенстве ФНЛ-2 провел ФК «Челябинск». Хозяева с крупным счетом обыграли новотроицкую «Носту» со счетом 4:1 и вернулись в тройку призеров чемпионата, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Наставник южноуральцев Михаил Сальников по сравнению с матчем недельной давности в Ульяновске сделал три изменения в старте. Вместо Марата Шайморданова, Владислава Дубровского и Дмитрия Бакая вышли капитан Виктор Курышев (отбыл дисквалификацию), Никита Зырянов и Максим Руднев. И именно Виктор, забегая вперёд, стал одним из героев.

Матч неожиданно начался с атаки «Носты». Уже на первых секундах гости заработали угловой. В ответной атаке челябинцы получили право на свой стандарт. Было довольно опасно, но мяч улетел выше. После столь бурного начала игра немного успокоилась. Команды стали осторожнее. На 10-ой минуте хозяева попробовали приложиться издали — неточно. Пару минут спустя Максим Руднев заработал штрафной на левом фланге. Никита Зырянов хорошо подал, но мяч опять пролетел выше.

Ну, а на 19-й минуте наши парни забили. Стремительная атака правым флангом, прострел в штрафную от Валиахметова, Руднев в борьбе с защитником почти переправляет мяч в ворота, но тот остаётся на ленточке и Виктор Курышев буквально вколачивает его в сетку — 1:0!

А через 7 минут челябинцы получили право на пенальти. Никита Зырянов оказался точен. Вот так, к получасу игры хозяева получили комфортное преимущество. Хотя и «Носта», надо отдать ей должное, огрызнулась и создала неплохой момент.

Ещё из эпизодов тайма можно отметить жёлтую карточку Зырянова и шикарный шанс у Максима Руднева после паса Никиты Касаткина. Ну а в концовке тайма уже сам Касаткин забил. Но судья гол Никиты отменил. А ведь второй тайм мог стать формальностью.

Вторая половина началась с атаки хозяев и удара головой в исполнении Максима Руднева. После этого игра приобрела убаюкивающий характер. И действительно это немного усыпило челябинев. Вышедший на замену в конце первого тайма Артем Яркин откликнулся на проникающий пас и спокойно переиграл Сергея Глазкова.

Пропущенный гол помог челябинцам взбодриться, подействовал отрезвляюще. Буквально в следующей атаке Никита Касаткин в штрафной классно разобрался с защитником и зряче прострелил в штрафную, а набежавший Валиахметов вколотил мяч в сетку — 3:1! Вот так быстро хозяева вернули себе преимущество в два мяча.

В середине тайма Михаил Сальников освежил игру заменами. Вместо Никиты Зырянова и Максима Руднева на поле появились Владислав Дубровский и Марат Шайморданов. Почти сразу «Челябинск» едва не довёл счёт до крупного. Хороший момент имел Виктор Киселев. Но что не получилось у одного Виктора, сделал другой. Валиахметов сделал вторую голевую передачу в матче со своего правого фланга, а наш капитан мощно вколотил снаряд в ворота.

После этого курьёзный гол забила «Носта». Игрок гостей атаковал Сергея Глазкова, когда тот выбивал мяч из ворот, и тот угодил в сетку. Но судья, посовещавшись с боковым коллегой, взятие ворот отменил.

В итоге челябинцы довели этот матч не просто до уверенной, но и крупной победы — 4:1. Следующие два матча наша команда проведёт в гостях — в Омске и Барнауле.