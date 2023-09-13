Футбольный клуб «Челябинск» расторг контракт с голкипером Максимом Едапиным В текущем сезоне вратарь провел две игры за южноуральскую команду



Максим Едапин стал первым новичком челябинской команды перед стартом сезона-2023/24. Он является воспитанником барнаульских СДЮШОР «Полимер» и «Алтай». Осенью 2017 года игрок дебютировал в Юношеской лиге УЕФА матчами против сверстников из «Базеля», осенью 2018-го сыграл против чешской «Виктории» и мадридского «Реала».



Позже игрок ушел в аренду красноярскому «Енисею». Дебютировал в Премьер-лиге 26 мая в матче 30-го тура против «Зенита» (1:4), выйдя на 76-й минуте вместо Давида Юрченко. Летом 2021 года перешел в выступающий в ФНЛ ивановский «Текстильщик», после чего перешел в «Тюмень», в составе которой выиграл Вторую лигу сезона-2022/23 в группе 4.



Ранее, футбольный клуб «Челябинск»



Напомним, что в текущем розыгрыше Второй лиги А (группа «Серебро») футболисты «Челябинска» после 8 сыгранных матчей набрали 9 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице. Им пока не удается решить задачу на сезон (место в топ-4, дающее право на участие в группе «Золото» весной следующего года).

Сегодня, 13 сентября, футбольный клуб «Челябинск» объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Едапиным. В текущем сезоне во Второй лиге А голкипер провел за южноуральскую команду два матча, где один раз выходил в стартовом составе, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».Максим Едапин стал первым новичком челябинской команды перед стартом сезона-2023/24. Он является воспитанником барнаульских СДЮШОР «Полимер» и «Алтай». Осенью 2017 года игрок дебютировал в Юношеской лиге УЕФА матчами против сверстников из «Базеля», осенью 2018-го сыграл против чешской «Виктории» и мадридского «Реала».Позже игрок ушел в аренду красноярскому «Енисею». Дебютировал в Премьер-лиге 26 мая в матче 30-го тура против «Зенита» (1:4), выйдя на 76-й минуте вместо Давида Юрченко. Летом 2021 года перешел в выступающий в ФНЛ ивановский «Текстильщик», после чего перешел в «Тюмень», в составе которой выиграл Вторую лигу сезона-2022/23 в группе 4.Ранее, футбольный клуб «Челябинск» отказался от услуг форварда Ильи Карпука, расторгнув с ним контракт. В текущем сезоне нападающий провел за южноуральскую команду 10 матчей, результативными действиями не отметился. Перед стартом текущего сезона игрок рассматривался как основной форвард команды.Напомним, что в текущем розыгрыше Второй лиги А (группа «Серебро») футболисты «Челябинска» после 8 сыгранных матчей набрали 9 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице. Им пока не удается решить задачу на сезон (место в топ-4, дающее право на участие в группе «Золото» весной следующего года).

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