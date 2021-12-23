Футбольный клуб «Челябинск» провел предновогодний тренировочный сбор

Игроки готовятся ко второй части сезона

«Ребята полноценно отдохнули, успели соскучиться по тренировкам. Понятно, что сейчас работа специфическая, достаточно посмотреть на погодные условия в Челябинске. Это традиционный втягивающий сбор. Мы всегда собираем команду перед Новым годом. Сейчас ребята до праздников встряхнутся, почувствуют себя в тонусе. В сборе принимает участие много молодых ребят, которые будут бороться за свой шанс весной. Ну а вся основная и самая тяжелая работа ждет игроков уже в январе, первый этап подготовки пройдет также в Челябинске»,

— рассказал директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

«Погодные условия нас не пугают, от них никуда не деться, ведь мы живем на Урале. Без снега до этого, наоборот, было как-то непривычно. Нынешний сбор направлен на то, чтобы встряхнуть ребят, встретиться после отпуска, посмотреть друг на друга и потихоньку начинать подготовку к январским сборам. Там уже начнется серьезная работа, без раскачки. Ребята в прекрасном состоянии и настроении, заряжены на работу»,

— говорит старший тренер нашей команды Сергей Киреев.

«Вышли из отпуска с хорошим настроением. За отпуск успели соскучиться по футболу. Поэтому сейчас кайфуем от работы. Конечно, погодные условия немного подводят, на заснеженных полях сложно играть, нужно немного потерпеть. Еще следующая неделя — и с хорошим настроением уйдем праздновать Новый год»,

— отмечает защитник Василий Палкин.