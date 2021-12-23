Футбольный клуб «Челябинск» провел традиционный для декабря предсезонный сбор. Футболисты вышли из отпуска и начинают подготовку ко второй части сезона. Сбор также направлен на просмотр молодых южноуральских футболистов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Предсезонный сбор направлен на поддержание физической формы и на просмотр большой группы молодых игроков — воспитанников местных футбольных школ, которые уже весной могут получить шанс либо во второй, а кто-то и в главной команде.
«Ребята полноценно отдохнули, успели соскучиться по тренировкам. Понятно, что сейчас работа специфическая, достаточно посмотреть на погодные условия в Челябинске. Это традиционный втягивающий сбор. Мы всегда собираем команду перед Новым годом. Сейчас ребята до праздников встряхнутся, почувствуют себя в тонусе. В сборе принимает участие много молодых ребят, которые будут бороться за свой шанс весной. Ну а вся основная и самая тяжелая работа ждет игроков уже в январе, первый этап подготовки пройдет также в Челябинске», — рассказал директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.
С момента завершения осенней части первенства в ФНЛ-2 прошло чуть больше месяца. Игроки за это время хорошо отдохнули и соскучились по тренировкам. По крайней мере тренируются все в охотку и с удовольствием несмотря на декабрьский морозец и заснеженное поле.
«Погодные условия нас не пугают, от них никуда не деться, ведь мы живем на Урале. Без снега до этого, наоборот, было как-то непривычно. Нынешний сбор направлен на то, чтобы встряхнуть ребят, встретиться после отпуска, посмотреть друг на друга и потихоньку начинать подготовку к январским сборам. Там уже начнется серьезная работа, без раскачки. Ребята в прекрасном состоянии и настроении, заряжены на работу», — говорит старший тренер нашей команды Сергей Киреев.
Декабрьский сбор у челябинской команды продлится до 29 декабря, после чего команда отправится на новогодние каникулы.
«Вышли из отпуска с хорошим настроением. За отпуск успели соскучиться по футболу. Поэтому сейчас кайфуем от работы. Конечно, погодные условия немного подводят, на заснеженных полях сложно играть, нужно немного потерпеть. Еще следующая неделя — и с хорошим настроением уйдем праздновать Новый год», — отмечает защитник Василий Палкин.
Напомним, что после первого круга первенства России по футболу ФК «Челябинск» занимает второе место в четвертой группе второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Наша команда имеет все шансы на выход в первый дивизион.
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