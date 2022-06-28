Футбольный клуб «Челябинск» в июльское межсезонье проведет две контрольные игры перед стартом нового сезона. Южноуральские футболисты сыграют с ФК «Тюмень» 2 июля на челябинском стадионе «Центральный», а 9-го числа команда отправится в Тюмень. Матчи пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Ранее в межсезонье руководство футбольного клуба «Челябинск» объявило о том, что команду покидают четыре игрока. Продолжат карьеру в других командах Эдуард Валиахметов, Владислав Дубровский, Никита Касаткин и Виктор Киселев.
Напомним, что главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников также покинул клуб. Наставник южноуральской команды продолжит работу в московском «Велесе». Новым тренером футбольного клуба «Челябинск» стал Виктор Булатов. Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью ИА «Первое областное» в новой должности.
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