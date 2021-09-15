Сегодня, 15 сентября, в Челябинске на стадионе «Сигнал» состоялся финал межрегионального Кубка РФС для юношей 2007 года рождения. Челябинская команда уступила по пенальти со счетом 4:3 соперникам из Омска, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Южноуральская команда без особых трудностей прошла по турнирной дистанции до финала. В играх группового этапа юные челябинцы забили 13 безответных мячей. В полуфинале наша команда вышла на поле и уверенно выиграла у пермской «Академией» — 2:0.
Финальный матч турнира получился очень упорным, игра была равной. На 20-ой минуте Даниил Букреев вывел «Челябинск» вперед. Но на старте второго тайма соперники заработали пенальти и смогли реализовать 11-метровый удар. В середине второго тайма один из лучших игроков челябинской команды Валерий Кузнецов снова вывел команду из столицы Южного урала вперед. Совсем немного не хватило хозяевам, довести встречу до победы. В компенсированное время Омский клуб во второй раз сравнял результат и перевел матч в серию послематчевых пенальти. Здесь уже психологическое преимущество оказалось на стороне «Иртыша». ФК «Челябинск» промазал два своих 11-метровых. Победа Омска по пенальти — 4:3. После игры, на церемонии награждения многие ребята не смогли сдержать слез.
«Сумасшедший получился финал. Такое не часто увидишь. Интрига сохранялась до последней секунды. Я уверен, что наша команда была самой сильной на турнире. Но к сожалению, в спорте такое бывает. Есть проигравший, есть победитель. Очень обидно, что им не стала наша команда. Ребята должны были становиться первыми, очень уверенно отыграли 4 матча, забили 15 голов, не пропустили ни одного! Да, есть досада, что не стали первыми. Наш детский футбол давно не был в финале Всероссийских соревнований. Но за наших парней совершенно точно не стыдно. Парни бились очень достойно», — подвел итоги турнира директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.
Отметим, что победитель межрегионального этапа всероссийских соревнований по футболу в октябре отправится на Всероссийский финал Кубка РФС.
Автор: Степан Тимощук
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