Футбольный клуб «Челябинск» проиграл лидеру чемпионата ФНЛ-2

Южноуральская команда в гостях уступила ульяновской «Волге» — 0:1

Сегодня, 3 апреля, в первом весеннем матче, после долгого зимнего перерыва, в первенстве второго дивизиона в Футбольной национальной лиге, футболисты «Челябинска» в гостях проиграли ульяновской «Волге» со счетом 0:1. Исход поединка решил пенальти в концовке встречи, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Главный тренер челябинцев Михаил Сальников выпустил в стартовом составе двух зимних новичков команды — Алексея Амелина и Дмитрия Бакая. Челябинцы были активнее на первых минутах матча. Наши футболисты показывали высокий прессинг и заставляли соперника ошибаться. Хороший момент появился у южноуральцев, когда судья назначил штрафной в ворота «Волги», но реализовать его не удалось.



Самый опасный момент у челябинских ворот возник после навеса с фланга. Сергей Глазков среагировал на подачу, но не удержал мяч, зафиксировав его со второй попытки. В первом тайме было много борьбы, что вполне ожидаемо, учитывая, что для команд это был лишь первый официальный матч после долгого перерыва.



Второй тайм был похож на первый. Борьба на каждом участке поля, много стыков и минимум моментов. Поначалу активностью выделялась «Волга», но наши футболисты оборонялись самоотверженно. Ключевой эпизод случился на 77-ой минуте. Капитан хозяев Алексей Цыганцов оказался на газоне в нашей штрафной. Судья указал на одиннадцатиметровый. Илья Максименков уверенно переиграл нашего голкипера Сергея Глазкова.



Через пару минут на поле едва не возникла массовая потасовка, арбитру пришлось гасить страсти. Михаил Сальников сделал сразу тройную замену. У «Челябинска» оставалось чуть больше 10 минут на то, чтобы спасти матч, однако сделать этого нашей команде не удалось. В итоге минимальное гостевое поражение.



ФК «Челябинск» расположился на четвертой строчке в таблице ФНЛ-2 (группа 4) и отстает от лидирующей «Волги» на 8 очков. Первый домашний матч «Челябинск» проведет дома 10 апреля. Соперник — новотроицкая «Носта». Начало игры — в 17:00.

