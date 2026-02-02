Футбольный клуб «Челябинск» продал Матвея Урванцева в клуб Премьер-лиги

Форвард южноуральцев пошел на повышение и будет выступать за команду «Пари‑НН»

Форвард ФК «Челябинск» Матвей Урванцев продолжит свою карьеру в клубе российской Премьер-лиги «Пари-НН». Представители нижегородской команды были настойчивы в своем желании получить перспективного 21‑летнего нападающего. Штаб челябинского клуба согласился на условия клуба РПЛ, условия сделки не разглашаются, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матвей Урванцев является воспитанником челябинского футбола, однако профессиональную карьеру начал в Москве — он выпускник столичной академии «Чертаново», где и дебютировал на взрослом уровне. Летом 2025 года он вернулся на родину, подписав контракт с ФК «Челябинск», и помог команде успешно выступить в первой части сезона‑2025/2026 в Первой лиге.

По ходу текущего чемпионата Матвей Урванцев провел 19 матчей за ФК «Челябинск», в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В зимнее межсезонье интерес к молодому форварду проявил клуб РПЛ «Пари‑НН». Сегодня, 2 февраля, штаб ФК «Челябинск» сообщил о том, что между командами достигнута договоренность и Матвей Урванцев продолжит карьеру в нижегородском коллективе.

«Наш воспитанник, наш парень из Челябинска делает важный шаг в карьере и переходит в Премьер-лигу, в команду „Пари‑НН“. Удачи тебе, Матвей, в нижегородском клубе», — сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Напомним, что ФК «Челябинск» завершил на 6‑м месте осеннюю часть сезона‑2025/2026 в Первой лиге. Сейчас команда готовится ко второму этапу чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции.