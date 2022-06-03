Футбольный клуб «Челябинск» претендует на выход в ФНЛ

В заключительном матче сезона южноуральцы принимают тольяттинскую «Ладу»

Завтра, 4 июня, на стадионе «Центральный» состоится ключевой поединок в первенстве ФНЛ-2. Футболисты «Челябинска» сыграют против тольяттинской «Лады» последний матч в сезоне-2021/2022, от результатов которого во многом зависит итоговое распределение мест в турнирной таблице. Челябинский клуб в случае победы и осечки конкурента может стать победителем турнира и выйти по спортивному принципу в лигу рангом выше, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этот поединок даст ответ, на какой позиции в тройке призеров финиширует наша команда. ФК «Челябинск» мощно проводит нынешнюю весну. У подопечных Михаила Сальникова 7 побед подряд. Как итог, к заключительному туру наша команда подходит в ранге одного из лидеров турнира.

У «Челябинска» и ульяновской «Волги» на самом финише сезона одинаковое количество очков — по 59. На одно больше у «Тюмени», но эта команда все свои матчи уже сыграла и очков физически больше не наберет.

Наш матч с «Ладой» и поединок «Волги», которой предстоит сыграть в гостях с «Уралом-2», начнется в одно и то же время и будет проходить параллельно. Именно в двух этих матчах заключительного тура будет решаться, медали какого достоинства завоюет каждая из трех команд — «Челябинск», «Волга» и «Тюмень».

Челябинцы как минимум место в тройке себе уже обеспечили. Для того чтобы стать победителем турнира, южноуральцам необходимо побеждать у «Лады» и надеяться, что «Урал-2» отберет очки у «Волги». Матч на челябинском стадионе «Центральный» начнется в 14:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv. Следите за ходом поединка в специализированном телеграм-канале.